Medici radiati o sospesi ma sempre al lavoro Anelli | Il meccanismo si è inceppato ora una riforma vera

Anelli, presidente Fnomceo: perché Medici con provvedimenti disciplinari o addirittura radiati dall’Ordine, continuano a esercitare la professione? Il problema è esploso ad esempio per alcuni interventi estetici. “Perché il sistema è ingolfato a livello centrale. Gli Ordini fanno il loro lavoro, quindi le commissioni di disciplina irrogano le sanzioni. Ma queste poi sono bloccate dai ricorsi alla Ceeps, la Commissione di chi esercita le professioni sanitarie, il tribunale di secondo livello. Poiché non sta funzionando, per questo i tempi non vengono più rispettati. E i fascicoli si accumulano”. Il presidente della Commissione è mancato per molto tempo. “Ed è tornato da poco. Il numero dei procedimenti è cresciuto. Per questo servirebbero due commissioni. Il carico di lavoro ricade solo sul presidente. Quotidiano.net - Medici radiati o sospesi ma sempre al lavoro, Anelli: “Il meccanismo si è inceppato, ora una riforma vera” Leggi su Quotidiano.net Roma, 12 aprile 2025 – Filippo, presidente Fnomceo: perchécon provvedimenti disciplinari o addiritturadall’Ordine, continuano a esercitare la professione? Il problema è esploso ad esempio per alcuni interventi estetici. “Perché il sistema è ingolfato a livello centrale. Gli Ordini fanno il loro, quindi le commissioni di disciplina irrogano le sanzioni. Ma queste poi sono bloccate dai ricorsi alla Ceeps, la Commissione di chi esercita le professioni sanitarie, il tribunale di secondo livello. Poiché non sta funzionando, per questo i tempi non vengono più rispettati. E i fascicoli si accumulano”. Il presidente della Commissione è mancato per molto tempo. “Ed è tornato da poco. Il numero dei procedimenti è cresciuto. Per questo servirebbero due commissioni. Il carico diricade solo sul presidente.

