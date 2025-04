Maxi operazione a Montesilvano | rimosse 150 biciclette abbandonate in via Aldo Moro

Leggi su Citypescara.com

Sei agenti di polizia locale, supportati da tre mezzi di Formula Ambiente, hanno rimosso sia leall’esterno che quelle stipate negli spazi comuni (scale e locali destinati all’autoclave). Una quarantina di mezzi, ancora in buono stato, sono stati temporaneamente portati nell’autoparco comunale, mentre leridotte a rottami sono state avviate al centro del Riuso per il corretto smaltimento.«L’intervento era necessario per ripristinare decoro e pulizia – ha dichiarato il comandante Casale –. Ringrazio Formula Ambiente per la collaborazione e i mezzi messi a disposizione, che hanno consentito di completare tutto in tempi rapidi. ivan presta novara Un aspetto curioso: durante le operazioni, un dipendente della stessa ditta ha riconosciuto tra le biciquella che gli era stata rubata in precedenza».