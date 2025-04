Bubinoblog - MAURO REPETTO SI CONFESSA A CIAO MASCHIO: “LASCIAI GLI 883 PERCHÈ SONO EGOCENTRICO”

Leggi su Bubinoblog

Il paroliere, ex 883, sarà ospite di Nunzia De Girolamo nella seconda puntata diin onda sabato 12 Aprile in seconda serata su Rai1.‘’Essendo un, vorrei capire come hai vissuto il fatto che comunque sul palco con Max tu in realtà eri quello che ballava?’’ gli ha chiesto la conduttrice Nunzia De Girolamo.‘’Sì, è vero, – ha detto– ero quello che era visto in filigrana, diciamo quasi un fantasma, però non dimenticare che quello che era di fronte, il frontman, il leader del gruppo, era ed è il mio miglior amico (Max Pezzali, ndr), quindi non c’è mai stato nessun screzio fra noi due. Semplicemente non era finito un sogno, ma ne avevo un altro”.“andato via proprio perché in quantovolevo seguire tutti i miei sogni e dare tutti i mezzi per realizzarli.