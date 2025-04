Marito Resinovich | in Austriatranquillo

Resinovich, Sebastiano Visintin si dice "tranquillo". "Non sono preoccupato", dice. L'uomo oggi è passato in Austria. "Sono venuto a riposarmi, forse prendo la bici e faccio il giro del lago, e pomeriggio sauna con i soliti amici". Sergio Resinovich, fratello della donna scomparsa nel dicembre 2021 e trovata morta dopo 3 settimane in un bosco vicino a casa dice: "Acclarato che è stata uccisa, credo che il nuovo team riuscirà a fare luce sui dubbi rimasti". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 11.40 Commentando l'avviso di garanzia ricevuto per la morte della moglie Liliana, Sebastiano Visintin si dice "tranquillo". "Non sono preoccupato", dice. L'uomo oggi è passato in Austria. "Sono venuto a riposarmi, forse prendo la bici e faccio il giro del lago, e pomeriggio sauna con i soliti amici". Sergio, fratello della donna scomparsa nel dicembre 2021 e trovata morta dopo 3 settimane in un bosco vicino a casa dice: "Acclarato che è stata uccisa, credo che il nuovo team riuscirà a fare luce sui dubbi rimasti".

