Maria Rosaria Boccia | dopo la cacciata dal Ministero ci riprova con un Podcast

Maria Rosaria Boccia non ha alcuna intenzione di finire nel dimenticatoio delle cronache: del resto, la scorsa estate ha troneggiato su tutti i giornali e le reti televisive nazionali, è stata invitata nei talk show più seguiti, ha causato le dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, insomma ha raggiunto vette di popolarità dalle quali poi ridiscendere in pianura non è semplice.Si rammenteranno quelle settimane di agosto nelle quali tutti, ma proprio tutti i giornalisti e i politici – ma anche tantissimi cittadini – aggiornavano compulsivamente il profilo Instagram della 41enne bionda di Pompei in attesa di una nuova foto, un indizio inediti, magari una chat con qualche personaggio pubblico.Si è fermata (o è stata fermata) a un passo dalla nomina a «consigliere per i Grandi eventi» del ministro della Cultura, e quello stop non l’ha proprio digerito, così ha iniziato a scrivere enigmatici aforismi affidati ai social e a rilasciare interviste. Panorama.it - Maria Rosaria Boccia: dopo la cacciata dal Ministero, ci riprova con un Podcast Leggi su Panorama.it non ha alcuna intenzione di finire nel dimenticatoio delle cronache: del resto, la scorsa estate ha troneggiato su tutti i giornali e le reti televisive nazionali, è stata invitata nei talk show più seguiti, ha causato le dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, insomma ha raggiunto vette di popolarità dalle quali poi ridiscendere in pianura non è semplice.Si rammenteranno quelle settimane di agosto nelle quali tutti, ma proprio tutti i giornalisti e i politici – ma anche tantissimi cittadini – aggiornavano compulsivamente il profilo Instagram della 41enne bionda di Pompei in attesa di una nuova foto, un indizio inediti, magari una chat con qualche personaggio pubblico.Si è fermata (o è stata fermata) a un passo dalla nomina a «consigliere per i Grandi eventi» del ministro della Cultura, e quello stop non l’ha proprio digerito, così ha iniziato a scrivere enigmatici aforismi affidati ai social e a rilasciare interviste.

Potrebbe interessarti anche:

Maria Rosaria Boccia - interrogatorio di 5 ore in Procura per le minacce a Sangiuliano : ora è accusata di stalking

Un faccia a faccia, il primo con i pm di Roma, durato oltre quattro ore. Interrogatorio fiume per l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia indagata dopo un esposto presentato dall'ex ministro...

Arrestato fratello di Maria Rosaria Boccia per furto energia elettrica

Andrea Gaetano Boccia, 44 anni, fratello dell’imprenditrice Maria Rosaria Boccia, è stato arrestato, nella giornata di ieri, per furto di energia elettrica nel proprio negozio di abbigliamento a ...

Maria Rosaria Boccia : accuse di stalking e lesioni dalla Procura di Roma

Cambiano le accuse all'imprenditrice Maria Rosaria Boccia, ascoltata oggi per oltre quattro ore dai magistrati della Procura di Roma. I pm hanno riqualificato il reato di violenza o minacce a corpo ...

Maria Rosaria Boccia: dopo la cacciata dal Ministero, ci riprova con un Podcast. Maria Rosaria Boccia si reinventa spin doctor e prepara la candidatura di Rita De Crescenzo in Parlamento. Rita De Crescenzo legge la lista di politici condannati, la tiktoker nel podcast di Maria Rosaria Boccia: «Allora posso esserci pure io» - Il video. Rita De Crescenzo e Maria Rosaria Boccia, il duo che non ti aspetti: l’imprenditrice fa da professoressa alla tiktoker. ROMA: Maria Rosaria Boccia deve restituire i soldi. Maria Rosaria Boccia e Rita De Crescenzo lanciano un nuovo podcast di politica e non solo: “Pasta". Ne parlano su altre fonti

(In base a quanto diffuso da panorama.it:) Maria Rosaria Boccia: dopo la cacciata dal Ministero, ci riprova con un Podcast - Alla ribalta delle cronache per la tormentata vicenda con Gennaro Sangiuliano, cambia strategia comunicativa. Sul web lancia il programma «Pasta». E coinvolge una superinfluencer partenopea.

(Come riferisce msn.com:) Il “pentimento” di Sangiuliano: cosa ha deciso dopo il caso Boccia - Si torna a parlare del caso che ha visto coinvolto Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia. Il presente e il futuro dell'ex ministro.

(Come indicato da tecnicadellascuola.it:) Rita De Crescenzo e Maria Rosaria Boccia, il duo che non ti aspetti: l’imprenditrice fa da professoressa alla tiktoker - Rita De Crescenzo vuole andare a scuola. E non per scherzo. Dopo aver infiammato i social con la celebre “invasione di Roccaraso” e aver fatto parlare di sé per la partecipazione a una manifestazione ...