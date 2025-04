Marc Marquez si prende la pole in Qatar qualifiche amare per Bagnaia

Qatar) (ITALPRESS) – Marc Marquez, in sella alla Ducati ufficiale, conquista la pole position del Gran Premio del Qatar (la quarta di fila), grazie al crono di 1’50?499. Sul circuito di Lusail, l’otto volte iridato si candida come il favorito principale per la sprint serale. Ha chiuso, infatti, con l’undicesimo tempo il compagno di squadra Pecco Bagnaia, caduto all’inizio del secondo run alla curva quattro.Dalla seconda casella scatterà Alex Marquez con la Ducati griffata Gresini, di appena un decimo più lento rispetto al fratello, miracolosa terza posizione, invece, per Fabio Quartararo (Yamaha, +0?260). Le Ducati Pertamina di Franco Morbidelli (+0?311) e di Fabio Di Giannantonio (+0?430) chiudono rispettivamente al quarto e quinto posto, sesto Maverick Vinales (Ktm Tech3). Nell’ordine, la terza fila è composta da Johann Zarco, Fermin Aldeguer e Alex Rins. Unlimitednews.it - Marc Marquez si prende la pole in Qatar, qualifiche amare per Bagnaia Leggi su Unlimitednews.it LUSAIL () (ITALPRESS) –, in sella alla Ducati ufficiale, conquista laposition del Gran Premio del(la quarta di fila), grazie al crono di 1’50?499. Sul circuito di Lusail, l’otto volte iridato si candida come il favorito principale per la sprint serale. Ha chiuso, infatti, con l’undicesimo tempo il compagno di squadra Pecco, caduto all’inizio del secondo run alla curva quattro.Dalla seconda casella scatterà Alexcon la Ducati griffata Gresini, di appena un decimo più lento rispetto al fratello, miracolosa terza posizione, invece, per Fabio Quartararo (Yamaha, +0?260). Le Ducati Pertamina di Franco Morbidelli (+0?311) e di Fabio Di Giannantonio (+0?430) chiudono rispettivamente al quarto e quinto posto, sesto Maverick Vinales (Ktm Tech3). Nell’ordine, la terza fila è composta da Johann Zarco, Fermin Aldeguer e Alex Rins.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE MotoGP - GP Qatar 2025 in DIRETTA : alle 19.00 le pre-qualifiche - Bagnaia vuole avvicinarsi a Marc Marquez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00 18.38 Dopo una FP1 disputata sotto la luce del sole, ora sono i riflettori a farla da ...

LIVE MotoGP - GP Qatar 2025 in DIRETTA : subito davanti Marc Marquez su Alex - terzo Bagnaia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00 15.06 Alex Marquez si lancia, migliora nel T2 ma chiude in 1:53.704 e non si avvicina al ...

MotoGP - i precedenti di Marc Marquez nel GP del Qatar. Solo 2 vittorie in carriera - l’ultima nel 2014!

Siamo pronti per vivere l’attesissimo fine settimana del Gran Premio del Qatar, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Lusail vivremo un nuovo capitolo della super-sfida ...

Marc Marquez si prende la pole in Qatar, qualifiche amare per Bagnaia. Marc Marquez cala il poker a Losail, quarta pole nella MotoGP 2025: Bagnaia cade, è 11°. MotoGP, GP Qatar: qualifiche e pole in diretta live. DIRETTA MOTOGP, GP Qatar 2025: Live Qualifiche - POLE. MotoGp, la pole del Gp del Qatar a Marc Marquez: risultati qualifiche e griglia di partenza. MotoGP, Marc Marquez firma la 4a pole a Lusail: Alex 2°, Quartararo 3°. Cade Bagnaia. Ne parlano su altre fonti

(Il quotidiano tuttosport.com ha riportato che:) Bagnaia cade, Marquez si prende la pole in Qatar: la griglia di partenza - Il pilota spagnolo si posiziona davanti al fratello Alex, Quartararo chiude terzo. Morbidelli e Di Giannantonio partono al quarto e quinto posto ...

(L’agenzia fanpage.it ha pubblicato che:) Marc Marquez cala il poker a Losail, quarta pole nella MotoGP 2025: Bagnaia cade, è 11° - Marc Marquez si prende la pole position di Losail, demolendo il record della pista e togliendo il primo posto in griglia al fratello Alex ...

(Come si legge su msn.com:) MotoGp, Marc Marquez in pole in Qatar davanti al fratello Alex. Bagnaia 11° dopo una caduta - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...