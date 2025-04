Mantova-Spezia | dove vederla orario e probabili formazioni

Mantova-Spezia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Danilo Martelli di Mantova in scena la gara tra Mantova-Spezia, valevole per la trentatreesima giornata di Serie B. Andiamo a vedere chi scenderà in campo e dove si potrà vedere l'incontro.

Mobilitazione generale per il match Mantova-Spezia : biglietti settore ospiti quasi esauriti

Pronti, via: è partita la mobilitazione generale per il match Mantova-Spezia di domenica alle 17,15 allo stadio ’Martelli’. Andranno, presumibilmente, tutti esauriti i 947 biglietti destinati al ...

Spezia in trasferta a Mantova : D'Angelo punta su Lapadula e Bertola

"Giocare tre partite in casa da qui alla fine del campionato conta molto: si è visto, ad esempio, nell’ultimo match quando abbiamo attaccato sotto la nostra curva nel secondo tempo". A sei giornate ...

Pisa-Mantova 3-1 - i nerazzurri tornano a vincere e allungano sullo Spezia

Pisa, 16 marzo 2025 – Le sconfitte contro Sassuolo e Spezia sono alle spalle. “Non vediamo l’ora di tornare a vincere” aveva dichiarato Inzaghi, e così è stato. Il Pisa batte il Mantova 3-1 in casa, ...

