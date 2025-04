Manovra regionale opposizione all' attacco in Comune | La sindaca Ferdinandi non ha fatto nulla

opposizione in consiglio comunale all'attacco sulla moanovra regionale e punta il dito contro la sindaca Vittoria Ferdinandi che non avrebbe "fatto nulla per impedire l’aumento delle tasse. Chiederemo al più presto un consiglio comunale aperto alla cittadinanza": è quanto sostengono i consiglieri. Perugiatoday.it - Manovra regionale, opposizione all'attacco in Comune: "La sindaca Ferdinandi non ha fatto nulla" Leggi su Perugiatoday.it in consiglio comunale all'sulla moanovrae punta il dito contro laVittoriache non avrebbe "per impedire l’aumento delle tasse. Chiederemo al più presto un consiglio comunale aperto alla cittadinanza": è quanto sostengono i consiglieri.

Manovra regionale, opposizione all'attacco in Comune: "La sindaca Ferdinandi non ha fatto nulla". Buco-sanità, la manovra è legge. Duro scontro in Consiglio regionale. Via libera agli aumenti dell’Irpef. Regione oggi, battaglia sugli emendamenti alla manovra fiscale: lo scontro maggioranza-opposizione e i "poveri cristi". Centrodestra in piazza a Perugia contro la manovra fiscale regionale. Manovra 'salva Umbria', l'opposizione non ci sta e presenta mozione di sfiducia per Proietti. Manovra, scintille opposizione-Bistocchi. «La presidente non garantisce i diritti della minoranza». Ne parlano su altre fonti

(Dalle pagine di rainews.it si apprende che:) Manovra regionale, ecco chi paga il conto degli aumenti Irpef - A pagare il conto, numeri alla mano, sarà più o meno un umbro su cinque. Il 21% dei residenti in regione, 138 mila persone circa, sui quali a partire dall'anno in corso e per il triennio peseranno gli ...

(Risulta da fonti di msn.com che:) Manovra al voto, scintille dentro e fuori dall'aula del consiglio regionale. - PERUGIA - La giornata di approvazione della manovra fiscale inizia con un bel po' di tensione all'esterno dell'aula del consiglio regionale: ...

(Come riportato da msn.com:) Perugia, l'opposizione chiede un Consiglio aperto sulle tasse - (ANSA) - PERUGIA, 12 APR - "Il sindaco di Perugia Vittoria Ferdinandi non ha fatto nulla per impedire l'aumento delle tasse. Chiederemo al più presto un Consiglio comunale aperto alla cittadinanza": è ...