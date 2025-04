Mancano all’appello centinaia di Oss l’allarme di NurSind Infermieri demansionati l’Asl continua a ignorare il problema

l’Asl Toscana Sud-Est ha assunto ormai livelli drammatici: dei 1.300 operatori che dovrebbero essere in servizio, ne risultano circa 900. Ma la cosa più incredibile è che, nonostante il Consiglio regionale abbia prorogato la graduatoria degli Oss, nel piano aziendale dei fabbisogni la figura dell’operatore socio-sanitario non viene neppure nominata. Come se il problema non esistesse. A fare luce su un quadro a tinte particolarmente fosche sono i segretari territoriali NurSind di Arezzo (Claudio Cullurà), Siena (Danilo Malatesta) e Grosseto (Valentina Galesi). “Secondo la norma regionale - spiegano -, il rapporto tra Oss e Infermieri è di uno a tre. Dal momento che gli Infermieri nell’Asl Toscana Sud-Est sono 3.800, il numero degli Oss si dovrebbe assestare sui 1. Lanazione.it - Mancano all’appello centinaia di Oss, l’allarme di NurSind “Infermieri demansionati, l’Asl continua a ignorare il problema” Leggi su Lanazione.it Arezzo, 12 aprile 2025 – La carenza di Oss nel territorio delToscana Sud-Est ha assunto ormai livelli drammatici: dei 1.300 operatori che dovrebbero essere in servizio, ne risultano circa 900. Ma la cosa più incredibile è che, nonostante il Consiglio regionale abbia prorogato la graduatoria degli Oss, nel piano aziendale dei fabbisogni la figura dell’operatore socio-sanitario non viene neppure nominata. Come se ilnon esistesse. A fare luce su un quadro a tinte particolarmente fosche sono i segretari territorialidi Arezzo (Claudio Cullurà), Siena (Danilo Malatesta) e Grosseto (Valentina Galesi). “Secondo la norma regionale - spiegano -, il rapporto tra Oss eè di uno a tre. Dal momento che glinelToscana Sud-Est sono 3.800, il numero degli Oss si dovrebbe assestare sui 1.

Potrebbe interessarti anche:

Ferrara - in due anni 140 scomparsi : mancano all’appello in 50

Ferrara, 16 febbraio 2025 – I loro volti resistono a volte solo nelle foto – sempre più sbiadite nello scorrere dei giorni, degli anni – e nella memoria dei familiari, degli amici. Che non si ...

Il metrò Milano-Monza in bilico - mancano all’appello 589 milioni. “Ritardi - varianti e costi lievitati. La linea 5 va sbloccata subito”

Milano, 1 marzo 2025 – Il prolungamento della linea M5 da Milano Bignami a Monza Nord rappresenterebbe il primo collegamento metropolitano tra due province diverse in Italia, nonché la realizzazione ...

Negozi - bar e ristoranti : mancano all’appello circa 260mila lavoratori nel terziario

Roma, 19 febbraio 2025 – Mancano all’appello 258 mila lavoratori nei settori del commercio, della ristorazione e dell’alloggio. Un dato in crescita rispetto al 2024 (+4%) che rappresenta una vera e ...

(Stando a quanto scrive lanazione.it:) Mancano all’appello centinaia di Oss, l’allarme di NurSind “Infermieri demansionati, l’Asl continua a ignorare il problema” - Dei 1.300 operatori previsti, gli effettivi sono meno della metà All’ospedale del Casentino i sanitari costretti a dare il vitto e rifare i letti ...

(Secondo quanto riportato da msn.com:) Mancano all’appello otto medici di base - Dove sono necessari otto medici, mentre sono 37 quelli che mancano nel capoluogo. Complessivamente nel distretto sanitario di Rimini (che comprende anche Bellaria Igea Marina, Santarcangelo e l ...

(Il quotidiano ondanews.it ha riportato che:) “Mancano 80 infermieri e 100 OSS all’ospedale di Vallo della Lucania”. La denuncia di Nursind - infermieri ed OSS. Nursind pone l’attenzione sul “San Luca” di Vallo della Lucania che “è ormai allo stremo – come denuncia con forza – Mancano infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici e chi è in ...