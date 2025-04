Maignan lascia l' ospedale di Udine | il portiere del Milan deve stare a riposo fino a martedì

Maignan e dimissioni questa mattina . Il portiere francese sta bene e sta rientrando a Milano, dopo quanto accaduto ieri a Udine durante il match tra i friulani e i rossoneri. embedpost id="2024411" Il capitano del Milan, dopo uno scontro di gioco con il compagno di squadra Jimenez, ha riportato un trauma cranico e, dopo aver lasciato il campo al 10 della ripresa. Feedpress.me - Maignan lascia l'ospedale di Udine: il portiere del Milan deve stare a riposo fino a martedì Leggi su Feedpress.me Notte sotto osservazione per Mikee dimissioni questa mattina . Ilfrancese sta bene e sta rientrando ao, dopo quanto accaduto ieri adurante il match tra i friulani e i rossoneri. embedpost id="2024411" Il capitano del, dopo uno scontro di gioco con il compagno di squadra Jimenez, ha riportato un trauma cranico e, dopo averto il campo al 10 della ripresa.

Maignan lascia l'ospedale di Udine, per lui riposo assoluto fino a martedì.

