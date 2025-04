Maignan dà lo spavento in una clamorosa vittoria di Milano senza Giménez o Joao Félix | Udinese

Udinese con una victoria contundente (0-4) con la que recuperó el pulso para mantenerse en la pelea por terminar la temporada en una de las posiciones que dan acceso a jugar por Europa la próxima temporada.Los tantos de Rafael Leao, Strahinja Pavlovic, Theo Hernández y Tijjani Reijnders, solventaron un duelo en el que su rival, el Udinese, ofreció una pobre imagen que permitió al Milan ocupar de forma provisional la novena plaza con 51 puntos.Inmerso en la pelea por agarrarse a una de los plazas continentales (posiblemente la Serie A tenga ocho la próxima temporada), el Milan se presentó en el Stadio Friuli del Udinese con la necesidad de cortar por lo sano con una mala racha de dos duelos sin conocer la victoria. Leggi su Justcalcio.com Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione:El Milan, después de acumular dos partidos sin conocer la victoria, arrasó alcon una victoria contundente (0-4) con la que recuperó el pulso para mantenerse en la pelea por terminar la temporada en una de las posiciones que dan acceso a jugar por Europa la próxima temporada.Los tantos de Rafael Leao, Strahinja Pavlovic, Theo Hernández y Tijjani Reijnders, solventaron un duelo en el que su rival, el, ofreció una pobre imagen que permitió al Milan ocupar de forma provisional la novena plaza con 51 puntos.Inmerso en la pelea por agarrarse a una de los plazas continentales (posiblemente la Serie A tenga ocho la próxima temporada), el Milan se presentó en el Stadio Friuli delcon la necesidad de cortar por lo sano con una mala racha de dos duelos sin conocer la victoria.

Potrebbe interessarti anche:

Walker si ferma - il Milan perde un altro pezzo : out con l’Udinese e derby a rischio

Il Milan dovrà fare a meno di Walker per le prossime partite decisive: operato due giorni fa al gomito, il terzino è in dubbio per il derby

Pronostico Como-Udinese : Fabregas smentisce la statistica

Como-Udinese è una partita valida per la ventunesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Cesc Fabregas, ...

Roma - stiramento al collaterale per Pellegrini : out con l’AZ - obiettivo Udinese

A cavallo tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, la Roma dovrà disputare un vero e proprio tour de force che la vedrà impegnata in tre competizioni tra campionato, Coppa Italia ed il ritorno ...

Poker all’Udinese, il Milan resta in corsa per l’Europa. Champions League, la classifica e i calcoli per la qualificazione: Inter ora vicina agli ottavi, Milan in top. Euro 2024, tanto spettacolo ma zero gol tra Olanda e Francia. A Lipsia finisce 0-0. MP RELIVE – Serie A, Milan-Fiorentina 2-2: rivivi con noi il match!. Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia sport.virgilio.it ha pubblicato che:) Milan, come sta Maignan dopo lo spavento: la notte in ospedale e quando potrà tornare - Mike Maignan si è ripreso dal tremendo scontro in campo, durante Udinese-Milan, con relativa botta alla testa: dopo una lunga notte in ospedale è arrivato il responso dei medici ...

(Dalle pagine di fanpage.it si apprende che:) Violentissimo scontro con Jimenez, paura per Maignan: a terra tramortito, esce in barella a Udine - Terribile impatto tra compagni di squadra in Udinese-Milan quando Jimenez e Maignan si sono scontrati con il portiere francese rimasto a terra, colpito ...

(Da quanto emerge da milanlive.it:) Maignan fatto fuori: tifosi del Milan senza parole - Lo dimostra un clamoroso colpo di scena arrivato nelle ultime ore, una possibile svolta che ha lasciato i tifosi senza parole. Maignan fatto fuori: tifosi del Milan senza parole (Ansa ...