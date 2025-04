Maignan a terra? Come beccano Abraham | Guarda

Maignan è rimasto coinvolto in un violento scontro con il proprio compagno di squadra Jimenez, un altro giocatore ha catturato completamente l'attenzione degli spettatori. Se alcuni calciatori si sono sbracciati per chiedere i soccorsi, preoccupati dalle possibili conseguenze dell'urto, in disparte, inquadrato dalle telecamere, c'era l'attaccante inglese Tommy Abraham, che si è messo in ginocchio a pregare. Tanta la paura per il portiere della sua squadra rimasto a terra. Per fortuna, poi, non ci sono state conseguenze drammatiche per Maignan, che però ha subito un forte trauma cranico. Dopo aver saputo delle condizioni, non disperate, del compagno rossonero, Abraham, in panchina fino al momento dell'infortunio del portiere, è riuscito a entrare in campo più leggero nel finale di partita. Liberoquotidiano.it - Maignan a terra? Come beccano Abraham | Guarda Leggi su Liberoquotidiano.it Dopo che il portiere rossonero Mikeè rimasto coinvolto in un violento scontro con il proprio compagno di squadra Jimenez, un altro giocatore ha catturato completamente l'attenzione degli spettatori. Se alcuni calciatori si sono sbracciati per chiedere i soccorsi, preoccupati dalle possibili conseguenze dell'urto, in disparte, inquadrato dalle telecamere, c'era l'attaccante inglese Tommy, che si è messo in ginocchio a pregare. Tanta la paura per il portiere della sua squadra rimasto a. Per fortuna, poi, non ci sono state conseguenze drammatiche per, che però ha subito un forte trauma cranico. Dopo aver saputo delle condizioni, non disperate, del compagno rossonero,, in panchina fino al momento dell'infortunio del portiere, è riuscito a entrare in campo più leggero nel finale di partita.

