Lulù Selassie rompe il silenzio | il figlio da Manuel Bortuzzo i pugni alle porte le urla in ospedale Le parole dopo la condanna per stalking

condanna a un anno e otto mesi per stalking, Lulù Selassié ha deciso di parlare. dopo essere intervenuta nel podcast di Gabriele Parpiglia, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rilasciato nuove dichiarazioni a Fanpage, tornando su alcuni episodi della sua. Europa.today.it - Lulù Selassie rompe il silenzio: il figlio da Manuel Bortuzzo, i pugni alle porte, le urla in ospedale. Le parole, dopo la condanna per stalking Leggi su Europa.today.it A più di una settimana dallaa un anno e otto mesi perSelassié ha deciso di parlare.essere intervenuta nel podcast di Gabriele Parpiglia, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rilasciato nuove dichiarazioni a Fanpage, tornando su alcuni episodi della sua.

