Lulù Salassié dopo la condanna | Bortuzzo? Mi ha tradita Mai aggredito fisicamente

Lulù Selassié rompe il silenzio dopo la condanna per atti persecutori nei confronti di Manuel Bortuzzo. Tra dichiarazioni rilasciate a Fanpage e un’intervista a Gabriele Parpiglia, la ex concorrente del GF Vip racconta la sua verità: una relazione vissuta nell’ombra, accuse che respinge con fermezza e il racconto di un dolore profondo mai elaborato del tutto.La relazione segreta tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: la versione di leiSecondo quanto riferito da Lucrezia Selassié a Fanpage, la relazione con il nuotatore sarebbe andata avanti ben oltre quanto dichiarato pubblicamente. Una storia lunga, vissuta con discrezione su richiesta di lui. “Era lui a volerla tenere nascosta, non posso dire perché. Ho sofferto molto per questo, mi sentivo una cosa di cui avere vergogna”. La scelta di proteggere quel legame, racconta, l’avrebbe spinta a tollerare dinamiche che l’hanno consumata emotivamente. Dilei.it - Lulù Salassié dopo la condanna: “Bortuzzo? Mi ha tradita. Mai aggredito fisicamente” Leggi su Dilei.it Selassié rompe il silenziolaper atti persecutori nei confronti di Manuel. Tra dichiarazioni rilasciate a Fanpage e un’intervista a Gabriele Parpiglia, la ex concorrente del GF Vip racconta la sua verità: una relazione vissuta nell’ombra, accuse che respinge con fermezza e il racconto di un dolore profondo mai elaborato del tutto.La relazione segreta traSelassié e Manuel: la versione di leiSecondo quanto riferito da Lucrezia Selassié a Fanpage, la relazione con il nuotatore sarebbe andata avanti ben oltre quanto dichiarato pubblicamente. Una storia lunga, vissuta con discrezione su richiesta di lui. “Era lui a volerla tenere nascosta, non posso dire perché. Ho sofferto molto per questo, mi sentivo una cosa di cui avere vergogna”. La scelta di proteggere quel legame, racconta, l’avrebbe spinta a tollerare dinamiche che l’hanno consumata emotivamente.

