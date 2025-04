Lorenzo Spolverato difende la ex Shaila Gatta | L' odio nei suoi confronti non lo accetto fermatevi

Shaila. Leggo.it - Lorenzo Spolverato difende la ex Shaila Gatta: «L'odio nei suoi confronti non lo accetto, fermatevi» Leggi su Leggo.it Il Grande Fratello è terminato il 31 marzo, poco più di 10 giorni fa, ma i protagonisti dell'ultima edizione continuano a condividere scatti della loro vita sui social.

Potrebbe interessarti anche:

Grande Fratello - Shaila e Lorenzo sotto accusa nella Casa : "Vogliono dipingere gli altri in una maniera che fa comodo a loro"

Gli Shailenzo ancora al centro delle critiche nella Casa del Grande Fratello. Helena, Luca, Stefania e Amanda criticano duramente il comportamento assunto da Shaila Gatta e Lorenzo Spoverato.

Grande Fratello : “Shaila ha lasciato Lorenzo per qualcosa che ha scoperto su di lui” - l’indiscrezione

Deianira Marzano svela i retroscena della rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello: dietro la scelta della ballerina ci sarebbe qualcosa di molto serio sul passato di lui. La ...

Grande Fratello - parla il manager di Shaila Gatta : scoperta shock su Lorenzo

La storia tra Shaila Gatta e Lorenzo, conosciuti come gli Shailenzo, continua a tenere banco dopo il Grande Fratello nel mondo del gossip. A infiammare ulteriormente la curiosità dei fan è stata ...

Lorenzo Spolverato difende la ex Shaila Gatta: «Provo a sorridere ma sono giorni pesanti, questo odio non lo a. Lorenzo Spolverato difende Shaila: “Non mi piace quello che sta accadendo”. Lorenzo Spolverato difende Shaila Gatta: "Non sta bene. Basta con gli insulti, sono giorni difficili". Lorenzo Spolverato difende Shaila: "Sono giorni difficili per entrambi, fermatevi". Grande Fratello, Ilaria Galassi difende Shaila Gatta dopo la rottura con Lorenzo Spolverato. Lorenzo Spolverato rompe il silenzio dopo il GF: "Giorni difficili, ho bisogno di stare con la mia famiglia". Ne parlano su altre fonti

(Ne dà notizia msn.com:) Lorenzo Spolverato difende la ex Shaila Gatta: «Provo a sorridere ma sono giorni pesanti, questo odio non lo accetto» - Il Grande Fratello è terminato il 31 marzo, poco più di 10 giorni fa, ma i protagonisti dell'ultima edizione continuano a ...

(A riportarlo è novella2000.it:) Sui social Lorenzo Spolverato interviene in difesa di Shaila Gatta - A seguito della rottura per diversi motivi Shaila Gatta è finita sotto accusa sui social, Lorenzo Spolverato ha deciso di intervenire in difesa della sua ex fidanzata con un lungo sfogo sul suo ...

(Secondo quanto riportato da fanpage.it:) Lorenzo Spolverato difende Shaila Gatta: “Non sta bene. Basta con gli insulti, sono giorni difficili” - Dopo lo sfogo di Shaila Gatta pubblicato nel pomeriggio, Lorenzo Spolverato è intervenuto con una story per prendere le difese della sua ex e per chiedere ...