L' odio rosso alza il tiro | Spara a Giorgia Scritta choc e vetrine spaccate

odio rosso in cui ormai le minacce sono esplicite. Nel corso del corteo nazionale pro Palestina in programma sabato 12 aprile a Milano la filiale di Banco Bpm di piazzale Lagosta è stata imbrattata con la Scritta "Spara a Giorgia". Un messaggio inequivocabile nei confronti della premier Giorgia Meloni. La Scritta in vernice rossa è stata fatta sulla vetrina della banca da un gruppo di manifestanti vestiti di nero che si sono posizionati nella pancia del corteo pro Pal. Sul tragitto i manifestanti hanno preso di mira diversi negozi di multinazionali e banche, rompendo le vetrine e imbrattandole con vertice. Alla filiale di banco Desio di via Trau è stata bruciata una telecamera di sicurezza e sulla vetrina è stato scritto "No riarmo". In particolare si segnalano vetri spaccati e vetrine imbrattate con la vernice di due filiali di banca (UniCredit e Mediobanca) e dei negozi di Starbuck e Burger King di via Pola perché sarebbero "complici del genocidio" in corso nella striscia di Gaza. Iltempo.it - L'odio rosso alza il tiro: "Spara a Giorgia". Scritta choc e vetrine spaccate Leggi su Iltempo.it Un clima avvelenato dall'in cui ormai le minacce sono esplicite. Nel corso del corteo nazionale pro Palestina in programma sabato 12 aprile a Milano la filiale di Banco Bpm di piazzale Lagosta è stata imbrattata con la". Un messaggio inequivocabile nei confronti della premierMeloni. Lain vernice rossa è stata fatta sulla vetrina della banca da un gruppo di manifestanti vestiti di nero che si sono posizionati nella pancia del corteo pro Pal. Sul tragitto i manifestanti hanno preso di mira diversi negozi di multinazionali e banche, rompendo lee imbrattandole con vertice. Alla filiale di banco Desio di via Trau è stata bruciata una telecamera di sicurezza e sulla vetrina è stato scritto "No riarmo". In particolare si segnalano vetri spaccati eimbrattate con la vernice di due filiali di banca (UniCredit e Mediobanca) e dei negozi di Starbuck e Burger King di via Pola perché sarebbero "complici del genocidio" in corso nella striscia di Gaza.

