LIVE Superbike GP Olanda 2025 in DIRETTA | tra poco il via di gara-1 con Lowes in pole davanti a Bulega

DIRETTA LIVE13.49 Bulega rallentato da Razgatlioglu e Bassani in Superpole, provoca le penalità per entrambi in griglia di gara-1: Razgatlioglu e Bassani passano sesto e settimo.13.45 Sam Lowes ha sorpreso tutti in Superpole completando un giro spettacolare in 1:32.596, conquistando la prima pole in carriera e portando il team Marc VDS per la prima volta davanti a tutti in griglia in un GP di Superbike.13.40 pole a sorpresa di Sam Lowes, che “beffa” Bulega e Razgatlioglu principali candidati alla vittoria del GP.13.36 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA di gara-1 di Superbike di scena al GP Olanda.11.20 Grazie per la cortese attenzione, ci rivediamo alle ore 14.00 per gara-1. Grazie e buone proseguimento di giornata.11.19 Nell’ultimo giro caduta per Iannone nel T1. Oasport.it - LIVE Superbike, GP Olanda 2025 in DIRETTA: tra poco il via di gara-1 con Lowes in pole davanti a Bulega Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.49rallentato da Razgatlioglu e Bassani in Super, provoca le penalità per entrambi in griglia di-1: Razgatlioglu e Bassani passano sesto e settimo.13.45 Samha sorpreso tutti in Supercompletando un giro spettacolare in 1:32.596, conquistando la primain carriera e portando il team Marc VDS per la prima voltaa tutti in griglia in un GP di.13.40a sorpresa di Sam, che “beffa”e Razgatlioglu principali candidati alla vittoria del GP.13.36 Buon pomeriggio e benvenuti alladi-1 didi scena al GP.11.20 Grazie per la cortese attenzione, ci rivediamo alle ore 14.00 per-1. Grazie e buone proseguimento di giornata.11.19 Nell’ultimo giro caduta per Iannone nel T1.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE Ciclocross - Mondiali 2025 in DIRETTA : Van der Poel spacca in due la gara - Van Aert all’inseguimento

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 Van Aert chiude il buco. Al momento il gruppo in seconda posizione è guidato da Vanthourenhout e Nys che stanno lavorando per il proprio ...

MotoGP oggi - Marquez in pole per la gara del GP Argentina : orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La diretta della gara del GP Thailandia della MotoGp 2025: piloti in pista alle 19:00. X in pole nella griglia di partenza. Le ultime news e gli aggiornamenti giro per giro.Continua a leggere

GP Giappone - la diretta : pit-stop per i primi - Antonelli si trova al comando della gara

Il pit-stop di Norris è stato velocissimo e in uscita dai box ha affiancato Verstappen finendo però sull'erba 22° giro - Momento caldo, al pit-stop Verstappen Norris e...

Superbike, round dell'Olanda LIVE su Sky: gli orari e la guida tv. GP Olanda, rivivi tutta la gara di Assen con il dominio di Pecco. LIVE - MotoGP 2024. GP d'Olanda ad Assen. Bagnaia show ad Assen: sue anche le pre-qualifiche. GP Olanda, rivivi tutta la giornata di Assen con le pole e la splendida Sprint di Pecco. LIVE MotoGP | Gran Premio d'Olanda, Sprint | Diretta testuale. Ne parlano su altre fonti

(Dalle pagine di oasport.it si apprende che:) LIVE Superbike, GP Olanda 2025 in DIRETTA: Bulega per passare all’attacco ad Assen - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Olanda 2025, Bulega ...

(A darne comunicazione è ilsussidiario.net:) Diretta Sbk/ Superbike streaming video tv, Superpole e gara-1 GP Olanda 2025 Assen (oggi 12 aprile) - Diretta Sbk Superbike streaming video tv oggi sabato 12 aprile, Superpole e gara-1 GP Olanda 2025 Assen: orari, cronaca, risultati e classifiche.

(Come riportato da oasport.it:) Superbike oggi in tv, GP Olanda 2025: orari Superpole e gara-1, programma, streaming - Quest'oggi, sabato 12 aprile, al TT di Assen si disputeranno la Superpole e gara-1 del Gran Premio d'Olanda 2025, valido come terzo round stagionale del ...