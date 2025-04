LIVE Superbike GP Olanda 2025 in DIRETTA | Sam Lowes beffa Bulega e Razgatlioglu e centra la pole! Alle 14 00 Gara-1

DIRETTA LIVE11.20 Grazie per la cortese attenzione, ci rivediamo Alle ore 14.00 per Gara-1. Grazie e buone proseguimento di giornata.11.19 Nell’ultimo giro caduta per Iannone nel T1. Moto distrutta ma, per fortuna, tutto ok per il pilota.11.18 CLASSIFICA TEMPI SUPERpole GP Olanda1 14 Lowes Sam Ducati Panigale V4R 1’32.596 6 +0.379 +0.544 +0.746 290 291 1’32.5962 11 Bulega Nicolo Ducati Panigale V4R 1’32.760 +0.164 7 +0.654 +0.930 +1.543 1’34.702 292 296 1’32.7603 1 Razgatlioglu Toprak BMW M1000RR 1’32.815 +0.219 7 +1.441 +1.920 +2.563 1’35.559 288 293 1’32.8154 47 BASSANI Axel bimota KB998 Rimini 1’32.899 +0.303 6 +9.833 +10.781 +12.333 278 289 1’32.8995 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’32.901 +0.305 6 +8.838 +9.608 284 296 1’32.9016 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’32. Oasport.it - LIVE Superbike, GP Olanda 2025 in DIRETTA: Sam Lowes beffa Bulega e Razgatlioglu e centra la pole! Alle 14.00 Gara-1 Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.20 Grazie per la cortese attenzione, ci rivediamoore 14.00 per-1. Grazie e buone proseguimento di giornata.11.19 Nell’ultimo giro caduta per Iannone nel T1. Moto distrutta ma, per fortuna, tutto ok per il pilota.11.18 CLASSIFICA TEMPI SUPERGP1 14Sam Ducati Panigale V4R 1’32.596 6 +0.379 +0.544 +0.746 290 291 1’32.5962 11Nicolo Ducati Panigale V4R 1’32.760 +0.164 7 +0.654 +0.930 +1.543 1’34.702 292 296 1’32.7603 1Toprak BMW M1000RR 1’32.815 +0.219 7 +1.441 +1.920 +2.563 1’35.559 288 293 1’32.8154 47 BASSANI Axel bimota KB998 Rimini 1’32.899 +0.303 6 +9.833 +10.781 +12.333 278 289 1’32.8995 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’32.901 +0.305 6 +8.838 +9.608 284 296 1’32.9016 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’32.

