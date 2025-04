LIVE PRIMAVERA – Napoli-Salernitana 1-1 Di Vico 8? Raggioli 12? | inizia il secondo tempo

PRIMAVERA 2, gara tra Napoli e Salernitana di scena allo Stadio Piccolo di Cercola.

secondo tempo
46? – Ha inizio il secondo tempo, palla al Napoli.

Primo tempo
45'+1 – Finisce qui il primo tempo, si va a riposo sul risultato di pareggio.
45? – Concesso un minuto di recupero.
43? – Pochissime emozioni al Piccolo, ci prova il Napoli ma continua a far buona guardia la Salernitana.
28? – Gol annullato al Napoli! Gambardella riceve da Ballabile direttamente da corner e spedisce in rete con un imperioso colpo di testa. Vanifica tutto il direttore di gara che punisce la spinta del difensore napoletano.
26? – Ennesima grande occasione per il Napoli con De Chiara, la sua zampata da sviluppi di calcio d'angolo sfiora il palo.
25? – Giocata sensazionale di Ballabile in area di rigore: il numero 7 dribbla due avversari in grande stile e offre palla a Borriello che non riesce a trovare la rete.

