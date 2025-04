LIVE Parigi-Roubaix femminile 2025 in DIRETTA | vittoria straordinaria per Ferrand-Prévot! Seconda l’azzurra Letizia Borghesi 4 le italiane in top ten!

