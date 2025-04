LIVE Parigi-Roubaix femminile 2025 in DIRETTA | in due al comando con 2? e 40 di vantaggio

DIRETTA LIVE14.35 Elisa Balsamo (Lidl – Trek) si può giocare le sue carte anche quest'oggi. La piemontese ha dimostrato un buon feeling con il pavé, lo testimonia la vittoria giovedì scorso allo Scheldeprijs.14.32 Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) a caccia del bis alla Parigi-Roubaix. La belga prevalse nel 2024 sull'azzurra Elisa Balsamo e sulla britannica Pfeiffer Georgi.14:29 Aumenta il vantaggio delle due battistrada. Il gruppo insegue a 2? e 40"14:26 Mancano meno di 20 km al tratto in pavé 17. Hornaing à Wandignies (4*) (3,7 km).14:23 Il vantaggio del duo di testa sale a 1? e 25".14:20 La distanza attuale tra le due fuggitive ed il gruppo è di 990 metri.14:17 La velocità media della prima ora di corsa è stata di 42,5 km/h.14:14 75 atlete sulle 137 al via hanno partecipato anche al Giro delle Fiandre di domenica scorsa.

