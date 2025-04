LIVE Parigi-Roubaix femminile 2025 in DIRETTA | gruppo compatto

DIRETTA LIVE13.48 La Team SD Worx – Protime è la squadra che vanta più affermazioni nelle corse di un giorno disputate in questo inizio di 2025 con sette successi.13:45 L’australiana Sarah Roy della EF Education-Oatly è la più anziana a prendere il via oggi con 39 anni e 44 giorni.13:42 Liv AlUla Jayco e Uno-X Mobility stanno tirando il gruppo.13:39 Sono trascorsi 293 giorni dall’ultima vittoria di Olivia Baril della Movistar Team. La canadese si era imposto nella scorsa edizione dei campionati nazionali.13:36 Caduta in gruppo per la norvegese Marte Berg Edseth della Uno-X Mobility13:33 La svizzera Elise Chabbey della FDJ – SUEZ è, con 1014, la ciclista con il maggior numero di chilometri di attacco nelle ultime 3 stagioni.13:30 Da registrare una caduta nel gruppo. Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix femminile 2025 in DIRETTA: gruppo compatto Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.48 La Team SD Worx – Protime è la squadra che vanta più affermazioni nelle corse di un giorno disputate in questo inizio dicon sette successi.13:45 L’australiana Sarah Roy della EF Education-Oatly è la più anziana a prendere il via oggi con 39 anni e 44 giorni.13:42 Liv AlUla Jayco e Uno-X Mobility stanno tirando il.13:39 Sono trascorsi 293 giorni dall’ultima vittoria di Olivia Baril della Movistar Team. La canadese si era imposto nella scorsa edizione dei campionati nazionali.13:36 Caduta inper la norvegese Marte Berg Edseth della Uno-X Mobility13:33 La svizzera Elise Chabbey della FDJ – SUEZ è, con 1014, la ciclista con il maggior numero di chilometri di attacco nelle ultime 3 stagioni.13:30 Da registrare una caduta nel

