LIVE Musetti-De Minaur 1-6 6-4 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | si va anche oggi al terzo set!

DIRETTA LIVE30-15 Musetti rema in difesa, ma De Minaur sfonda con il rovescio incrociato.15-15 Back di rovescio di Musetti, in rete il rovescio in top-spin dell'oceanico.15-0 Lungo di un metro il diritto centrale dell'italiano.Inizia il terzo set con De Minaur in battuta.6-4 Back di rovescio corto, ma il diritto di De Minaur colpisce il nastro e finisce in corridoio. Si va al terzo set dopo un'ora e mezza di partita.A-40 Servizio e diritto lungolinea, largo il passante di rovescio incrociato del n.10.40-40 Palla corta venuta male, De Minaur a segno con la volée di rovescio. Qua Musetti deve inventarsi qualcosa. E serve la battuta.40-30 Col fiato sospeso. Servizio e smash. De Minaur ci arriva, l'azzurro gioca un colpo in più e il passante dell'australiano finisce lungo.

