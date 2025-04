LIVE Musetti-De Minaur 1-6 6-4 5-6 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | l’australiano risale da 15-30

DIRETTA LIVE

C'E' L'IPOTESI CHE NON SI GIOCHI LA FINALE A Montecarlo: COSA SUCCEDEREBBE?

5-6 Altro errore di Musetti, in rete il rovescio lungolinea.

40-30 Brutto errore di Musetti, largo un rovescio incrociato interlocutorio.

30-30 Servizio e diritto dell'oceanico, che qui non ha tremato.

15-30 Diritto a sventaglio dell'italiano che l'australiano non può contenere.

15-15 De Minaur avanti con coraggio e chiude con la volée di rovescio. Musetti a rete si è visto molto raramente.

0-15 Doppio fallo di De Minaur.

5-5 E arriva il doppio fallo. Purtroppo Musetti ha sentito il peso del momento. Ci sta.

Let sulla seconda di servizio. Che tensione.

15-40 Rovescio lungolinea dell'italiano, lungo di un soffio il back difensivo di diritto dell'australiano. Un punto per volta.

