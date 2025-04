LIVE Musetti-De Minaur 1-6 3-4 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | l’azzurro continua a sbagliare tanto

DIRETTA LIVE15-15 Risposta aggressiva e diritto lungolinea vincente per l’italiano.15-0 Niente da fare, sbaglia ancora in lunghezza Musetti con il diritto.4-4 Largo il rovescio inside-out dell’oceanico.40-15 l’azzurro stecca il diritto in uscita dal servizio.40-0 Musetti vince il braccio di ferro sulla diagonale di diritto, in rete il colpo dell’australiano.30-0 Lungo il diritto incrociato dell’australiano.15-0 Servizio, diritto e comodo smash per l’azzurro. Inizia a filtrare un raggio di sole dalle nuvole. Che sia un segno?Siamo al momento della verità. Musetti deve cambiare marcia adesso se vuole allungare la partita.3-4 Lunga la risposta di diritto dell’italiano.40-15 Altro gratuito di Musetti, largo il diritto incrociato dal centro. Non sta giocando come nei giorni scorsi, neanche minimamente. Oasport.it - LIVE Musetti-De Minaur 1-6, 3-4, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: l’azzurro continua a sbagliare tanto Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Risposta aggressiva e diritto lungolinea vincente per l’italiano.15-0 Niente da fare, sbaglia ancora in lunghezzacon il diritto.4-4 Largo il rovescio inside-out dell’oceanico.40-15stecca il diritto in uscita dal servizio.40-0vince il braccio di ferro sulla diagonale di diritto, in rete il colpo dell’australiano.30-0 Lungo il diritto incrociato dell’australiano.15-0 Servizio, diritto e comodo smash per. Inizia a filtrare un raggio di sole dalle nuvole. Che sia un segno?Siamo al momento della verità.deve cambiare marcia adesso se vuole allungare la partita.3-4 Lunga la risposta di diritto dell’italiano.40-15 Altro gratuito di, largo il diritto incrociato dal centro. Non sta giocando come nei giorni scorsi, neanche minimamente.

