LIVE Musetti-De Minaur 1-6 2-3 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA | l’australiano recupera il break

DIRETTA LIVE30-30 Larghissimo il diritto lungolinea dell'italiano in uscita dal servizio. Momento topico del match.30-15 Largo il diritto incrociato dell'australiano, qui è andata bene.15-15 Due palle corte giocate da Musetti. De Minaur arriva ovunque in difesa, in rete il passante di rovescio incrociato dell'italiano.15-0 Servizio e diritto a sventaglio per l'italiano.Musetti deve assolutamente concentrarsi sul servizio. Subire il break in questa fase potrebbe costare la partita.2-3 De Minaur comanda lo scambio e chiude con la volée di diritto. Adesso si fa dura.A-40 Largo il diritto lungolinea di Musetti, errore pesante.40-40 Lunga la risposta di diritto dell'azzurro.30-40 In rete il diritto incrociato del n.10. Non è una fase spettacolare della partita.

