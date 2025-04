LIVE MotoGP GP Qatar 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via delle FP2

DIRETTA LIVE13.47 Nelle Sprint Race Qatariote ha sempre trionfato Jorge Martin. Lo spagnolo si è imposto sia nel 2023 che nel 2024.13.44 Sia Marc Marquez che Francesco Bagnaia hanno ottenuto solamente una pole position in Qatar: lo spagnolo l'ha conquistata nel 2014, mentre l'italiano nel 2021. A Lusail vantano una pole position anche Johann Zarco (2018) e Luca Marini (2023)13.41 Il pilota in attività con più pole position a Lusail è proprio Jorge Martin. Lo spagnolo è stato il più veloce di tutti nel 2021, 2022 e nel 2024. Alle sue spalle c'è Maverick Vinales, che è scattato in prima posizione per due volte (2017 e 2019)13.38 A Lusail è ufficialmente iniziato il Mondiale di Jorge Martin. A causa delle conseguenze della caduta avuta nel primo giorno dei Test di Sepang il campione del mondo è stato costretto a saltare i primi tre appuntamenti del Mondiale.

