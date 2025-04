LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Healy ripreso sarà battaglia sull’ultima salita

DIRETTA LIVE17.14 ATTACCA ALMEIDA! Rispondono Mas e Skjelmose, in tre se ne vanno.17.13 Lipowitz rientra su Schachmann, i due viaggiano con poco più di mezzo minuto dai migliori.17.10 ripreso Healy a 20 km dal traguardo.17.08 Ora perde Healy: all'irlandese rimangono solo 15? di vantaggio sul gruppo.17.06 Inizia la salita conclusiva di Trabakua, già affrontata in precedenza dalla carovana.17.04 Mezzo minuto di distacco per il gruppo di Almeida da Healy.17.02 Inizia il tratto di pianura che precede l'ultima salita.16.59 Healy viaggia con 45? di vantaggio sul gruppo dei big.16.57 30 km al traguardo.16.55 Anche Del Toro, Bagioli, Skjelmose e Jegat tornano su Almeida e compagnia.16.53 Lipowitz paga 1? dai big: sul tedesco pesa quell'inconveniente occorso proprio sull'ultima salita.

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 - tappa di oggi in DIRETTA : assolo vincente di Ben Healy a Gernika-Lumo. Almeida conserva il primato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:14 Con il successo odierno il corridore irlandese conquista la nona affermazione da professionista. 17:12 Simone Velasco della XDS Astana Team vince la ...

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 - tappa di oggi in DIRETTA : assolo vincente di Ben Healy a Gernika-Lumo. Almeida conserva il primato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:27 Il francese Bruno Armirail della Decathlon AG2R La Mondiale Team guida la classifica degli scalatori con quattro lunghezze di vantaggio sullo ...

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 - tappa di oggi in DIRETTA : Healy ci riprova - Almeida dà spettacolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.59 Healy viaggia con 45? di vantaggio sul gruppo dei big. 16.57 30 km al traguardo. 16.55 Anche Del Toro, Bagioli, Skjelmose e Jegat tornano su Almeida e ...

