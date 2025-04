Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Healy ci riprova, Almeida dà spettacolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.59viaggia con 45? di vantaggio sul gruppo dei big.16.57 30 km al traguardo.16.55 Anche Del Toro, Bagioli, Skjelmose e Jegat tornano sue compagnia.16.53 Lipowitz paga 1? dai big: sul tedesco pesa quell’inconveniente occorso proprio sull’ultima salita.16.53 Schachmann si riporta sul gruppo maglia gialla.16.50inizia la discesa, per lui sempre quei 50? da difendere sul terzetto con.16.49traguarda lo scollinamento, 50? di margine su, Mas e Soler per l’irlandese.16.48 Insieme atroviamo Mas e Soler, Schachmann ha perso il treno della maglia gialla.16.47ATTACCA! Il portoghese vuole chiudere in bellezza, lanciata l’accelerata per andare a prendere i corridori davanti.16.46viaggia con 50? di vantaggio sul gruppo.