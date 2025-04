LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 tappa di oggi in DIRETTA | cinque uomini in testa gruppo a 2?

DIRETTA LIVE15.09 Attacca Bruno Armirail: il francese tenta un’azione offensiva in discesa.15.08 Da dietro iniziano a rientrare sul gruppo di testa altri corridori.15.07 C’è il ricongiungimento tra i primi due e il terzetto alle spalle, si forma un quintetto al comando della corsa.15.06 Adesso la strada scenderà per poi guardare nuovamente all’insù in vista del GPM di Trabakua.15.05 Terminata l’ascesa di Krabelin.15.04 Castrillo viene risucchiato dal gruppo.15.01 Si frazione ulteriormente il gruppo di testa: alle spalle di Martinez e Healy si è formato un terzetto, composto da Scotson, Jegat e Kuss.14.58 Corridori che stanno per scollinare sul GPM.14.56 110 chilometri al traguardo.14.53 Daniel Martinez e Ben Healy si avvantaggiano nel gruppo al comando. Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: cinque uomini in testa, gruppo a 2? Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.09 Attacca Bruno Armirail: il francese tenta un’azione offensiva in discesa.15.08 Da dietro iniziano a rientrare suldialtri corridori.15.07 C’è il ricongiungimento tra i primi due e il terzetto alle spalle, si forma un quintetto al comando della corsa.15.06 Adesso la strada scenderà per poi guardare nuovamente all’insù in vista del GPM di Trabakua.15.05 Terminata l’ascesa di Krabelin.15.04 Castrillo viene risucchiato dal.15.01 Si frazione ulteriormente ildi: alle spalle di Martinez e Healy si è formato un terzetto, composto da Scotson, Jegat e Kuss.14.58 Corridori che stanno per scollinare sul GPM.14.56 110 chilometri al traguardo.14.53 Daniel Martinez e Ben Healy si avvantaggiano nelal comando.

