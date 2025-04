LIVE Atletica Europei su strada 2025 in DIRETTA | Sara Nestola rimonta di bronzo nella mezza! Chiappinelli quinto vincono Gressier ed Herbiet

DIRETTA LIVE11.30: per oggi è tutto, appuntamento a domani con le altre due gare in programma, i 10 mila con Nadia Battocletti e la maratona11.27: Terzo posto per l'Italia nella gara a squadre maschile, con Chiappinelli, Ouhda e Chevrier. I trionfatori di questa prima giornata sono il francese Gressier e la belga Herbiet11.26: Si apre con un grande risultato per l'Italia questa nuova manifestazione: i campionati Europei su strada di Lovanio. Sara Nestola chiude al terzo posto con una grandissima rimonta nel finale. L'azzurra, di Reggio Emilia, allieva di Stefano Baldini, è stata argento agli Europei Under 23 nei 10 mila nel 2023.11.25. UFFICIALE! Sara Nestola E' bronzo nella mezza MARATONA DEI CAMPIONATI Europei! Van Es non ha tagliato il traguardo11.23: Le altre azzurre: ottima Lonedo, settima con 1h13'39", 17ma Reina con 1h15'09",11.

