Lista post Ranieri ora i Friedkin decidano | Pioli Sarri e non solo per la Roma

Roma, prepariamoci ad un mese abbondante di fuoco, su tanti fronti. Il campo in primis, che vede la squadra alla viglia di un derby cruciale per la rincorsa al fondamentale piazzamento Champions, passando poi per un mercato che vede Dahl vicino alla permanenza al Benfica ed una questione allenatore più caotica che mai. La Lista post Ranieri è nelle mani dei Friedkin, l'annuncio è vicino stando a Sir Claudio, e alla proprietà non resta che scegliere tra quei 3-4 nomi ancora non depennati.Quello di Stefani Pioli è il profilo più accreditato degli ultimi giorni, benché Il Corriere dello Sport segnali oggi che non c'è stato ancora nessun contatto ufficiale tra le parti. La difficoltà principale sarebbe quella di mettere sul tavolo argomenti che lo convincano a rinunciare ad un contratto da 12 milioni netti all'anno, gentilmente offerto dall'Al-Nassr, ma non è un mistero che un ritorno in Italia, in una piazza calda ed importante come Roma, stuzzichi non poco l'ex Lazio e Milan.

