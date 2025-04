L’irresistibile richiamo della Parigi-Roubaix

Ilfoglio.it - L’irresistibile richiamo della Parigi-Roubaix Leggi su Ilfoglio.it L’amore è una dittatura dolcissima. L’amore è irrazionale, a volte lisergico. Tanto che ti puoi ritrovare a inseguire qualcuno fino a un ponte vicino a una fontana dove persone su cavalli a dondolo mangiano torte di marshmallow e tutti sorridono mentre passi oltre i fiori che crescono incredibilmente alti. E poco importa se si insegue Lucy dagli occhi a caleidoscopio oppure una pietra in sella a una bicicletta su strade antiche e senza asfalto, tra campagne di vuoto, polvere e orizzonti tutti uguali. Nessuno con un briciolo di razionalità può preferire stradine disperse nel nulla e coperte di pietre grandi come un volto di un bambino alla comodità dell’asfalto. La razionalità è di una noia mortale e la bicicletta ti fa entrare in una dimensione tutta sua, che è difficile da capire se non la si è provata.

