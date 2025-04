Liliana Resinovich il marito è in Austria | Farò un giro del lago in bici

Austria per riposarsi e riprendersi da qualche problema fisico. Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich – la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste – dopo essere stato iscritto formalmente nel registro degli indagati, si sarebbe rifugiato per qualche giorno in Carizia nel sud dell'Austria. A darne notizia l'ANSA, che raggiunto l'uomo telefonicamente, ha svelato come Visintin starebbe vivendo le ore successive alla perquisizione dei carabinieri nella sua abitazione a Trieste, durante il quale sarebbe sempre “rimasto seduto sul divano – e ha aggiunto – non ho idea di dove abbiano guardato i poliziotti”. Sarebbe partito alle 6:30 del mattino direzione Villach, dove è arrivato dopo solo due ore di viaggio in auto: “Sono venuto a riposarmi, non sto bene, oggi mi sento un po' meglio, ho anche qualche problema fisico. Iltempo.it - Liliana Resinovich, il marito è in Austria: "Farò un giro del lago in bici" Leggi su Iltempo.it “Tranquillo” e inper riposarsi e riprendersi da qualche problema fisico. Sebastiano Visintin, ildi– la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste – dopo essere stato iscritto formalmente nel registro degli indagati, si sarebbe rifugiato per qualche giorno in Carizia nel sud dell'. A darne notizia l'ANSA, che raggiunto l'uomo telefonicamente, ha svelato come Visintin starebbe vivendo le ore successive alla perquisizione dei carabinieri nella sua abitazione a Trieste, durante il quale sarebbe sempre “rimasto seduto sul divano – e ha aggiunto – non ho idea di dove abbiano guardato i poliziotti”. Sarebbe partito alle 6:30 del mattino direzione Villach, dove è arrivato dopo solo due ore di viaggio in auto: “Sono venuto a riposarmi, non sto bene, oggi mi sento un po' meglio, ho anche qualche problema fisico.

