Liliana Resinovich i legali del marito Sebastiano Visintin | E’ innocente

Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, è indagato per l'omicidio della moglie. La donna è stata trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste. Si tratta per la difesa, gli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua, "di un atto dovuto, per il compimento di attività che, francamente, stupisce a distanza di così tanto tempo dall'originaria iscrizione di reato".

Sebastiano Visintin - indagato per l'omicidio della moglie Liliana Resinovich - è in Austria : «Sono tranquillo - farò un giro del lago in bici»

Si dice «tranquillo» Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich iscritto ieri nel registro degli indagati in merito all'omicidio di sua moglie. Raggiunto...

Omicidio Liliana Resinovich - il fratello e Claudio Sterpin accusano Sebastiano Visintin : "Pensava ai soldi"

Sergio Resinovich e Claudio Sterpin puntano il dito contro il marito di Liliana. Il movente, secondo loro, sarebbe economico. La Procura riapre il caso

Liliana Resinovich - la verità da peli e capelli : si cercano tracce di Dna. «Il corpo non è stato congelato». Cosa sappiamo

È dalle nuove analisi sui capelli e i peli trovati sul corpo di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni morta a Trieste la mattina del 14 dicembre 2021, che potrebbe arrivare la risposta...

