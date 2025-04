Libri Fuochi d’artificio | un legame indissolubile nella tempesta della guerra partigiana

Fuochi d’artificio’ (Salani editore, pagine 320, prezzo 15,90 euro) il nuovo romanzo di Andrea Bouchard che presto diventerà una fiction su Rai 1 prodotta da Fandango e Matrioska in collaborazione con Rai Fiction. Il libro è una grande avventura partigiana, una straordinaria storia d’amore e di amicizia. Alpi piemontesi, negli anni cruciali della Resistenza. Marta ha tredici anni, è magrolina e ha lunghi capelli biondi che la fanno sembrare tedesca. Un giorno suo fratello Davide, poco più grande di lei, le propone di aiutare la Resistenza contro nazisti e fascisti, all’insaputa degli stessi partigiani, che non li accetterebbero alla loro età. Davide ha un piano geniale, ma Marta si sente piccola, ha paura ed è contraria alla guerra. Leggi su Ildenaro.it È già disponibile in tutte le librerie, l’uscita lo scorso 1 aprile, ‘’ (Salani editore, pagine 320, prezzo 15,90 euro) il nuovo romanzo di Andrea Bouchard che presto diventerà una fiction su Rai 1 prodotta da Fandango e Matrioska in collaborazione con Rai Fiction. Il libro è una grande avventura, una straordinaria storia d’amore e di amicizia. Alpi piemontesi, negli anni crucialiResistenza. Marta ha tredici anni, è magrolina e ha lunghi capelli biondi che la fanno sembrare tedesca. Un giorno suo fratello Davide, poco più grande di lei, le propone di aiutare la Resistenza contro nazisti e fascisti, all’insaputa degli stessi partigiani, che non li accetterebbero alla loro età. Davide ha un piano geniale, ma Marta si sente piccola, ha paura ed è contraria alla

Potrebbe interessarti anche:

Usa - Pentagono ordina a US Naval Academy rimozione di 400 libri contro diversità - equità e inclusione - operazione voluta da Hegseth

Il segretario alla difesa Pete Hesgseth ha imposto la decisione di far rimuovere 400 libri dalla US Naval Academy per eliminare contenuti legati a diversità, equità e inclusione Il Pentagono ha ...

Zaini troppo pesanti? Dividiamo i libri in 3 fascicoli : uno per l’autunno - uno per l’inverno e uno per la primavera. La proposta creativa di un genitore

Il peso degli zaini rappresenta un problema (e una preoccupazione) per genitori e studenti. Molti studi evidenziano, infatti, come questo possa avere ripercussioni sulla salute e sul benessere degli ...

Le scottature non sono provocate dai danni al DNA : vanno riscritti i libri di testo

Secondo un nuovo studio l'eritema solare (scottatura) è innescato non da un danno nucleare al DNA, come si credeva fino ad oggi, ma all'RNA. Ciò cambia radicalmente le nostre conoscenze sul processo ...

Libri, “Fuochi d’artificio”: un legame indissolubile nella tempesta della guerra partigiana. La Resistenza va in onda su Rai Uno con il volto di una pinerolese. Gli scali letterari di Sofitel – Incontro con Catherine Enjolet. Chi è Michaela Stirling e che legame ha con Francesca in Bridgerton?. Ne parlano su altre fonti

() Fuochi d'artificio: di cosa parla la nuova serie tv italiana Rai - Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova e molto attesa serie televisiva italiana presto in onda su Rai Uno.

(A darne comunicazione è maridacaterini.it:) Fuochi d’artificio fiction Rai 1: trama, cast e curiosità - Le società che hanno realizzato Fuochi d’artificio sono Fandango e Matrioska. Esse hanno lavorato con la preziosa collaborazione di Rai Fiction. La serie appartiene al genere period drama.

(Lo rende noto rai.it:) FUOCHI D’ARTIFICIO - 1944, Alpi piemontesi. Marta, Davide, Sara e Marco sono quattro amici tra i 12 e 13 anni che sognano la fine della guerra e il momento in cui potranno riabbracciare i genitori e i fratelli maggiori.