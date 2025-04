L’emittente tv HBO non mi voleva per ‘The White Lotus’ perché sono brutta Si parlava solo dei miei denti | il durissimo sfogo dell’attrice Aimee Lou Wood

Il Gran Finale della terza stagione "The White Lotus" si è consumato domenica scorsa ed è disponibile per l'Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Tra gli attori protagonisti principali della serie tv cult c'è l'attrice Aimee Lou Wood, nei panni di Chelsea, uno spirito libero, che viaggia con il suo fidanzato più grande Rick.Durante una intervista a GQ, la Wood ha raccontato un dettaglio inedito sulla sua partecipazione al set: "Qualcuno mi ha detto quanto Mike White (regista e co-produttore, ndr) si fosse battuto per me. Mi ha detto 'dovevi essere tu, a prescindere da quello che diceva la HBO'. Era un messaggio molto gentile, ma la mia testolina continuava a ripetere: 'La HBO non mi voleva. E so perché la HBO non mi voleva, perché sono brutta. Mike ha dovuto dire 'Per favore, lasciatemi la ragazza brutta! Era quello che mi passava per la testa".

