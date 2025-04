Lega | Costituiti i primi 55 comitati ‘Zinzi Presidente della Campania'

Costituiti nei giorni scorsi i primi 55 comitati ‘Zinzi Presidente della Campania’, la prossima settimana contiamo di arrivare a 150. L’obiettivo finale sono almeno 500 comitati su tutto il territorio campano”. Ad annunciarlo è Luigi Barone, responsabile regionale Enti Locali della Lega e tra i promotori dei comitati per la candidatura a Presidente della Regione Campania del coordinatore del partito Gianpiero Zinzi.“Stiamo avendo continue adesioni al progetto in tutte le province della Campania, in tanti tra sindaci, amministratori, professionisti e imprenditori hanno deciso di sostenere la candidatura a Presidente dell’onorevole Zinzi – spiega – C’è grande fermento anche nella società civile, i campani sono stanchi delle fallimentari politiche del Pd e del centrosinistra, hanno voglia di cambiamento, aspirano ad una Campania diversa e soprattutto migliore”. Anteprima24.it - Lega: “Costituiti i primi 55 comitati ‘Zinzi Presidente della Campania'” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono statinei giorni scorsi i55’, la prossima settimana contiamo di arrivare a 150. L’obiettivo finale sono almeno 500su tutto il territorio campano”. Ad annunciarlo è Luigi Barone, responsabile regionale Enti Localie tra i promotori deiper la candidatura aRegionedel coordinatore del partito Gianpiero Zinzi.“Stiamo avendo continue adesioni al progetto in tutte le province, in tanti tra sindaci, amministratori, professionisti e imprenditori hanno deciso di sostenere la candidatura adell’onorevole Zinzi – spiega – C’è grande fermento anche nella società civile, i campani sono stanchi delle fallimentari politiche del Pd e del centrosinistra, hanno voglia di cambiamento, aspirano ad unadiversa e soprattutto migliore”.

