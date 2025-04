Le probabili formazioni di Inter-Cagliari | ecco chi riposa

Inter torna a concentrarsi sul campionato. Il successo in Germania ha spalancato le porte del passaggio del turno, lasciando ai nerazzurri due risultati su tre nel ritorno di San Siro. Ma ora c’è da pensare alla Serie A, dove la squadra di Inzaghi guida con 68 punti.Il pareggio per 2-2 contro il Parma, arrivato dopo una rimonta subita, ha lasciato l’amaro in bocca, ma il contemporaneo pareggio del Napoli ha evitato contraccolpi in classifica. All’orizzonte c’è un tour de force infuocato – Bayern, Bologna, Milan (Coppa Italia) e Roma – e per affrontarlo al meglio serve una vittoria pesante contro il Cagliari, sabato alle 18 a San Siro. Inzaghi e i suoi non possono permettersi passi falsi. Ilnerazzurro.it - Le probabili formazioni di Inter-Cagliari: ecco chi riposa Leggi su Ilnerazzurro.it Reduce da una serata da incorniciare all’Allianz Arena, dove ha superato il Bayern Monaco per 2-1 con una prestazione magistrale, l’torna a concentrarsi sul campionato. Il successo in Germania ha spalancato le porte del passaggio del turno, lasciando ai nerazzurri due risultati su tre nel ritorno di San Siro. Ma ora c’è da pensare alla Serie A, dove la squadra di Inzaghi guida con 68 punti.Il pareggio per 2-2 contro il Parma, arrivato dopo una rimonta subita, ha lasciato l’amaro in bocca, ma il contemporaneo pareggio del Napoli ha evitato contraccolpi in classifica. All’orizzonte c’è un tour de force infuocato – Bayern, Bologna, Milan (Coppa Italia) e Roma – e per affrontarlo al meglio serve una vittoria pesante contro il, sabato alle 18 a San Siro. Inzaghi e i suoi non possono permettersi passi falsi.

Inter, le ultime verso il Cagliari: Dimarco a disposizione, in attacco c'è Correa.

