Le bellezze di Pistoia protagoniste del programma Le meraviglie

Pistoia, 12 aprile 2025 - Nasce tutto durante un giro tra i banchi del mercato ambulante settimanale, le chiacchiere e i racconti alzando gli occhi alla meraviglia: il palazzo del Comune, la Cattedrale, il Campanile, il Battistero. Pistoia protagonista domenica 13 aprile del programma di Rai Radio 3 “Le meraviglie. In cammino per l’Italia”, voce narrante quella dello storico dell’arte, navigatore e scrittore Lorenzo Cipriani. Attraversando la Piazza il programma introduce il pubblico in ascolto alla storia di Lucio Sergio Catilina evocata dalla omonima Torre fino ad arrivare al presente della elegante installazione dell’artista contemporaneo Daniel Buren con i suoi tessuti in bianco e nero all’esterno del Palazzo dei Vescovi, la trasmissione dunque sarà un invito a conoscere ed esplorare un luogo ricco dal punto di vista artistico ma risparmiato dal turismo di massa. Lanazione.it - Le bellezze di Pistoia protagoniste del programma "Le meraviglie" Leggi su Lanazione.it , 12 aprile 2025 - Nasce tutto durante un giro tra i banchi del mercato ambulante settimanale, le chiacchiere e i racconti alzando gli occhi alla meraviglia: il palazzo del Comune, la Cattedrale, il Campanile, il Battistero.protagonista domenica 13 aprile deldi Rai Radio 3 “Le. In cammino per l’Italia”, voce narrante quella dello storico dell’arte, navigatore e scrittore Lorenzo Cipriani. Attraversando la Piazza ilintroduce il pubblico in ascolto alla storia di Lucio Sergio Catilina evocata dalla omonima Torre fino ad arrivare al presente della elegante installazione dell’artista contemporaneo Daniel Buren con i suoi tessuti in bianco e nero all’esterno del Palazzo dei Vescovi, la trasmissione dunque sarà un invito a conoscere ed esplorare un luogo ricco dal punto di vista artistico ma risparmiato dal turismo di massa.

