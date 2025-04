Le Action Figures di ChatGPT spopolano sui social | ecco come realizzarle

social: le Action figure generate con l’aiuto di ChatGPT. Gli utenti si divertono a trasformarsi in miniature collezionabili o a creare versioni stilizzate di personaggi famosi, complete di confezioni da oggetto da collezione, come fossero giocattoli in edizione limitata.La creatività online non ha confini: politici, celebrità, personaggi storici e sportivi sono stati tutti “miniaturizzati” e immortalati in versione Action figure. Tra le più virali, c’è Giorgia Meloni, protagonista di un’immagine condivisa dalla pagina Facebook di Atreju. Anche Carlo Calenda è stato trasformato in Action figure, e l’immagine è stata pubblicata direttamente sull’account Instagram del partito Azione. Panorama.it - Le Action Figures di ChatGPT spopolano sui social: ecco come realizzarle Leggi su Panorama.it Dopo la recente ondata di foto rielaborate in stile Studio Ghibli – che ha riacceso il dibattito sul copyright e la tutela della proprietà intellettuale – un nuovo trend sta conquistando i: lefigure generate con l’aiuto di. Gli utenti si divertono a trasformarsi in miniature collezionabili o a creare versioni stilizzate di personaggi famosi, complete di confezioni da oggetto da collezione,fossero giocattoli in edizione limitata.La creatività online non ha confini: politici, celebrità, personaggi storici e sportivi sono stati tutti “miniaturizzati” e immortalati in versionefigure. Tra le più virali, c’è Giorgia Meloni, protagonista di un’immagine condivisa dalla pagina Facebook di Atreju. Anche Carlo Calenda è stato trasformato infigure, e l’immagine è stata pubblicata direttamente sull’account Instagram del partito Azione.

Le dritte (e il prompt giusto) per creare facilmente qualsiasi personaggio ispirandosi a celebrità oppure pescando da immagini personali

Le repliche create da ChatGPT sollevano alcune domande sul copyright che da tempo sono rimaste in sospeso. In questo vuoto normativo gli artisti chiedono di poter concedere il consenso, quindi ...

(Adnkronos) – Negli ultimi tempi, l’evoluzione delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale ha aperto nuove frontiere nel campo della personalizzazione digitale delle immagini. Dopo l’ondata ...

