Lazio-Roma i convocati di Ranieri | out Dybala e Saud c’è Pellegrini

Lazio e Roma, match valido per la 32ª giornata di Serie A. Domani, all’Olimpico, non sarà soltanto una partita. Sarà un crocevia tra passato e futuro, tra orgoglio e ambizione. E come sempre, sarà una questione di cuore. I giallorossi sognano il contro-sorpasso in classifica ai danni del cugini per continuare a inseguire il sogno Champions League, che fino a poche settimane fa sembrava irraggiungibile. I convocati di Ranieri per Lazio-RomaClaudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani (calcio d’inizio ore 20:45): gli unici assenti sono Paulo Dybala e Saud Abdulhamid. L’argentino ha terminato anzitempo la stagione dopo l’operazione al tendine semitendinoso della coscia sinistra, mentre il laterale Saudita è ancora alle prese con la lesione muscolare rimediata in nazionale. Sololaroma.it - Lazio-Roma, i convocati di Ranieri: out Dybala e Saud, c’è Pellegrini Leggi su Sololaroma.it Mancano poco più di 24 ore al fischio d’inizio del derby tra, match valido per la 32ª giornata di Serie A. Domani, all’Olimpico, non sarà soltanto una partita. Sarà un crocevia tra passato e futuro, tra orgoglio e ambizione. E come sempre, sarà una questione di cuore. I giallorossi sognano il contro-sorpasso in classifica ai danni del cugini per continuare a inseguire il sogno Champions League, che fino a poche settimane fa sembrava irraggiungibile. IdiperClaudioha diramato la lista deiper la partita di domani (calcio d’inizio ore 20:45): gli unici assenti sono PauloAbdulhamid. L’argentino ha terminato anzitempo la stagione dopo l’operazione al tendine semitendinoso della coscia sinistra, mentre il lateraleita è ancora alle prese con la lesione muscolare rimediata in nazionale.

