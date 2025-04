Lazio-Roma Giannichedda | La partita giusta dopo il ko col Bodo e conta anche per la classifica Adesso Baroni deve pensare così

Le parole di Giuliano Giannichedda, ex calciatore della Lazio, in vista del derby contro la Roma in programma in Serie A. Si avvicina il derby della Capitale e La Gazzetta dello Sport fa parlare chi lo ha vissuto in passato. Dalla sponda laziale ecco i pensieri di Giuliano Giannichedda. RIALZARSI dopo IL KO IN NORVEGIA.

Giannichedda: "Il mio Derby più difficile? Quello del 2005". Giannichedda: “La Lazio cerca riscatto, il derby è l’occasione giusta per ottenerlo”. Giannichedda: "Il derby del 2005 fu leggendario, vincemmo in modo epico nel primo anno di Lotito dopo il quasi disastro". Secondo raduno e test contro la Lazio: la Rappresentativa a Roma dal 4 al 5 febbraio, i convocati di mister Giannichedda. Lazio, Giannichedda: “Derby? Prima c’è il Bodo. Su Baroni è stato tutto ingigantito”. Lazio, Giannichedda: “Derby? Prima c’è il Bodo. Su Baroni è stato tutto ingigantito”. Ne parlano su altre fonti

(Come indicato da lalaziosiamonoi.it:) Lazio, Giannichedda sul derby: "Partita perfetta per ripartire. Quello del 2005..." - Torna il derby, domani sarà Lazio - Roma. La partita che viene cerchiata per due volte durante la stagione, per l'andata e per il ritorno. La prima è archiviata, hanno vinto ...

(Il quotidiano informazione.it ha riportato che:) Lazio-Roma, Giannichedda: «La partita giusta dopo il ko col Bodo e conta anche per la classifica. Adesso Baroni deve pensare così» - Tudor carica la Juve: «Metteremo il casco e andremo in guerra, sarà come una finale! Thuram da valutare, le assenze…» Le parole di Igor Tudor, allenatore della Juve, nella conferenza stampa in vista d ...

(Ne dà notizia msn.com:) Giannichedda: “Il mio Derby più difficile? Quello del 2005” - L’ex calciatore della Lazio, Giuliano Giannichedda, ha parlato in vista dell’attesissimo Derby della Capitale.