Lana Del Rey sul nuovo album | Non arriverà in tempo è cambiato il titolo

Lana Del Rey parlando con i fan ha fornito anticipazioni sul nuovo album, il nono in studio in arrivo il prossimo 12 maggio, anticipato dal singolo Henry, Come On Over pubblicato nella giornata di ieri, 11 aprile.A poche ore dalla release del brano, la cantautrice si è rivolta ai fan direttamente dal suo profilo Instagram aggiornandoli sulla registrazione del singolo, e fornendo dettagli sul suo prossimo album, che sarebbe dovuto intitolarsi in origine Lasso, mentre fino alla giornata di ieri il nome scelto era The Right Person Will Stay. Inoltre la popstar ha annunciato la data di pubblicazione prevista per il 12 maggio. Nel video incentrato sulla sua partecipazione al Stagecoach 2025 aveva aggiunto sull'imminente lavoro in studio "Sapete che non arriverà in tempo, vero? Dovrei anche dirvi che il nome è cambiato di nuovo? Forse aspetterò".

