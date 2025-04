L' agorà delle donne

L'agorà delle donne. La DC lancia "L'Agorà delle Donne" a Palermo: ruolo in Europa, parità retributiva e maternità CLICCA PER IL VIDEO. “Donne, madri e carcere: l’ossimoro della femminilità”: l’11 aprile convegno dell’AMI a Reggio Calabria. L’Agorà di Selene Calloni Williams: «Si fa presto a dire festa della donna». "Agorà delle Donne", tappa a San Martino Sannita: confronto su disuguaglianza di genere e proposte per il futuro. Eventi intorno all’8 marzo: Ritratti di donne. Ne parlano su altre fonti

(Ne dà notizia ilsicilia.it:) La DC lancia “L’Agorà delle Donne” a Palermo: ruolo in Europa, parità retributiva e maternità CLICCA PER IL VIDEO - Il Movimento Femminile della DC Sicilia lancia “L’Agorà delle Donne”. Si è svolto oggi a Palermo, in via Ricasoli, il primo degli appuntamenti che fondano le proprie radici nel dialogo e ...

(A riportarlo è ntr24.tv:) “Agorà delle Donne”, tappa a San Martino Sannita: confronto su disuguaglianza di genere e proposte per il futuro - Prosegue il percorso dell’Agorà delle Donne, che dopo Telese Terme ha fatto tappa a San Martino Sannita, presso la sala consiliare comunale, su invito della sindaca Angela Martignetti.

(Secondo quanto riportato da rai.it:) "Le voci delle donne" ad Agorà Estate - Il servizio pubblico, sempre attento alla corretta narrazione e all’approfondimento del tema della violenza di genere, mantiene alta l’attenzione con “Le voci delle donne” una rubrica settimanale ...