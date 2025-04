La proposta Usa | Dividere l' Ucraina come la Germania dopo il 1945

Ilgiornale.it - La proposta Usa: "Dividere l'Ucraina come la Germania dopo il 1945" Leggi su Ilgiornale.it L'inviato speciale di Washington a Kiev ha proposto la divisione del Paese invaso in una zona di controllo russa, una britannica e una francese, divise da un'area smilitarizzata

La proposta Usa: "Dividere l'Ucraina come la Germania dopo il 1945". Guerra Ucraina-Russia, news. No Mosca a a piano Kellogg: zona militarizzata rischio a breve termine. Ucraina, la proposta di pace USA: ecco dove sarà il nuovo confine. Prima intesa tra Putin e Trump, fermati i raid sulle centrali. Zelensky: "Mosca punta a indebolirci" - Podolyak: "Non mi fido del cessate il fuoco dei russi", chiediamo garanzie su più livelli. Donald Trump annuncia la svolta con Putin sulla tregua in Ucraina: i sospetti sul bluff della Russia. Guerra Ucraina Russia, Cremlino: nuova politica estera Usa coincide con quella russa. Ne parlano su altre fonti

(Da una nota di ilgiornale.it si apprende che:) La proposta Usa: "Dividere l'Ucraina come la Germania dopo il 1945" - L'inviato speciale di Washington a Kiev ha proposto la divisione del Paese invaso in una zona di controllo russa, una britannica e una francese, divise da un'area smilitarizzata ...

(Il quotidiano msn.com ha riportato che:) L'idea di Kellog (smentita) di dividere l'Ucraina, il fiume al posto del Muro - AGI - Keith Kellogg, inviato speciale Usa per l'Ucraina, ha proposto di applicare per la risoluzione del conflitto un modello simile a quello della "Berlino della Seconda guerra mondiale", con forze d ...

(Lo rende noto msn.com:) La proposta di Kellogg (Usa): "Partizione in zone come berlino dopo la guerra" - Gli Stati Uniti non parteciperebbero allo sforzo sul terreno.