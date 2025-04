La polizia chiude un centro scommesse | troppi pregiudicati tra i clienti abituali

scommesse situata in viale Mario Rapisardi, nel quartiere Cibali, facendo seguito ad un provvedimento emesso. Cataniatoday.it - La polizia chiude un centro scommesse: troppi pregiudicati tra i clienti abituali Leggi su Cataniatoday.it Gli agenti dell'ufficio prevenzione crimine e soccorso pubblico della questura di Catania hanno eseguito la chiusura temporanea, per la durata di sette giorni, nei confronti di una salasituata in viale Mario Rapisardi, nel quartiere Cibali, facendo seguito ad un provvedimento emesso.

