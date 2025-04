La manda Roberto Bolle Scoperta bomba sulla ballerina di Amici 24 spunta un filmato di Rai 1

Amici 24, una ballerina in gara non è proprio estranea al mondo dello spettacolo: ha infatti lavorato con Roberto Bolle, non uno qualsiasi. Il video su X ha attirato centinaia di commenti: “Ecco perché è sempre in testa nel gradimento.”. E ancora: “Mi manda Roberto Bolle, poi dice perché è la favorita numero uno”. “La quarta puntata del Serale di Amici 24 andrà in onda questa sera su Canale 5, confermando l’appuntamento fisso con le sfide tra le tre squadre capitanate dai professori del talent.>> “Fuori da The Couple, che roba”. Male male per la coppia di famosi, la notizia arrivata a neanche una settimana dall’inizio: addio al milione di montepremiI telespettatori si preparano a un nuovo round di esibizioni e sorprese, nel corso del quale verrà decretata l’eliminazione settimanale. Leggi su Caffeinamagazine.it 24, unain gara non è proprio estranea al mondo dello spettacolo: ha infatti lavorato con, non uno qualsiasi. Il video su X ha attirato centinaia di commenti: “Ecco perché è sempre in testa nel gradimento.”. E ancora: “Mi, poi dice perché è la favorita numero uno”. “La quarta puntata del Serale di24 andrà in onda questa sera su Canale 5, confermando l’appuntamento fisso con le sfide tra le tre squadre capitanate dai professori del talent.>> “Fuori da The Couple, che roba”. Male male per la coppia di famosi, la notizia arrivata a neanche una settimana dall’inizio: addio al milione di montepremiI telespettatori si preparano a un nuovo round di esibizioni e sorprese, nel corso del quale verrà decretata l’eliminazione settimanale.

