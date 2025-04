La Lega Basket pronta a pubblicare il bando dei diritti TV nel mese di maggio

Lega Basket avvierà il 5 maggio la procedura per la vendita dei diritti TV nazionali, con pochissime certezze sulla configurazione del panorama più ampio del Basket europeo per club. La principale competizione di Basket per club italiana pubblicherà un bando di gara il mese prossimo, come previsto dalla legge. La Lega Basket cercherà accordi.

