La Fiorentina Pattinaggio conquista una medaglia d' oro al campionato italiano

Fiorentina Pattinaggio ha conquistato una medaglia d'oro al 'campionato italiano Pattinaggio gruppi spettacolo e sincronizzato' in corso di svolgimento a Montichiari, in provincia di Brescia. Nella pista PalaGeorge le atlete e l'atleta del gruppo 'Flo’Roller Show', con il programma 'Respiro d’Africa', hanno vinto nella categoria 'piccoli gruppi divisione nazionale'. "A nome della città ringrazio il gruppo Flo’Roller Show e lo staff capitanato da Giusy Paladino - ha dichiarato l'assessora allo sport Letizia Perini - con il loro oro hanno regalato a Firenze un’altra medaglia importante, confermando l’ottima tradizione che la città può vantare nel Pattinaggio. Una vittoria che ripaga dei sacrifici di questi atleti: tutti noi sappiamo quanto dietro a questi risultati prestigiosi ci sia un grande impegno, sportivo e professionale”. Lanazione.it - La Fiorentina Pattinaggio conquista una medaglia d'oro al campionato italiano Leggi su Lanazione.it Firenze, 12 aprile 2025 - Lahato unad'oro al 'gruppi spettacolo e sincronizzato' in corso di svolgimento a Montichiari, in provincia di Brescia. Nella pista PalaGeorge le atlete e l'atleta del gruppo 'Flo’Roller Show', con il programma 'Respiro d’Africa', hanno vinto nella categoria 'piccoli gruppi divisione nazionale'. "A nome della città ringrazio il gruppo Flo’Roller Show e lo staff capitanato da Giusy Paladino - ha dichiarato l'assessora allo sport Letizia Perini - con il loro oro hanno regalato a Firenze un’altraimportante, confermando l’ottima tradizione che la città può vantare nel. Una vittoria che ripaga dei sacrifici di questi atleti: tutti noi sappiamo quanto dietro a questi risultati prestigiosi ci sia un grande impegno, sportivo e professionale”.

